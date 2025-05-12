В Кремле высказались об угрозах ЕС ввести новые санкции против России

Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией.

Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине, сообщает ТАСС.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал он.

По словам представителя Кремля, подход президента России Владимира Путина по поиску реальной дипломатической развязки украинского кризиса, в свою очередь, встретил поддержку и понимание у лидеров многих стран.

Ермак раскрыл детали готовящихся санкций против России

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая. Он подчеркнул, что «часы тикают».