В ЦБ заявили, что вероятность повышения ключевой ставки сохраняется

Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, однако стала ниже по сравнению с мартом. Об этом 12 мая сообщил Банк России в своем резюме, опубликованном по итогам совета директоров, состоявшегося 25 апреля, на котором обсуждалась ключевая ставка.

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По данным регулятора, нейтральный сигнал предполагает разные варианты – сохранение, снижение или повышение ставки.

«Участники согласились, что нейтральный сигнал должен быть дополнен указанием на продолжительный период проведения денежно-кредитной политики», – говорится в резюме.

Также в ЦБ подчеркнули, что для оценки жесткости условий важны «не столько номинальные, сколько реальные показатели». Таким образом, если инфляционные ожидания будут снижаться, то жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении будет расти при сохранении того же уровня ключевой ставки.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в рамках базового сценария средняя ключевая ставка в 2025 году будет диапазоне 19,5-21,5%, в 2026-м – 13-14%.

Напомним, по данным Банка России, уровень базовой инфляции в стране в первом квартале текущего года снизился с 13,4% до 8,9%. С учетом сезонной корректировки рост цен в годовом выражении за отчетный период составил 8,3%, после 12,9% в четвертом.