ЦБ назвал сроки перехода к однозначной инфляции в России

Темпы роста потребительских цен в России начнут снижаться к концу второго квартала и достигнут 10,1 процента к началу июля 2025 года. Такой прогноз приводится в резюме Центробанка (ЦБ) по итогам апрельского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Инфляционное давление на российскую экономику продолжает оставаться на высоком уровне, однако во второй половине года оно начнет постепенно слабеть, ожидают в ЦБ. В апреле-июне темпы роста потребительских цен в стране упадут на 0,2 процентного пункта в сравнении с показателем за первый квартал.

К концу декабря, прогнозируют в регуляторе, годовая инфляция в России станет однозначной и составит 7-8 процентов. Вернуться к целевому показателю в 4 процента удастся не раньше 2026 года. На постепенное замедление инфляции, полагают в ЦБ, окажет влияние жесткая денежно-кредитная политика.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции в России на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. При этом темпы роста потребительских цен, допустила она, могут вновь ускориться в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора.