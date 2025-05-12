Официальный курс евро упал до 90 рублей

Банк России резко понизил официальный курс евро, опустив его на 2,03 рубля, до 90,11. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

При этом доллар, который в течение дня значительно укреплялся к ведущим мировым валютам на фоне достигнутого США и Китаем соглашения о снижении взаимных пошлин, почти не изменил своей рублевой стоимости, укрепившись на 3 копейки, до 80,89 рубля.

Официальный курс евро упал вслед за падением на рынке Forex, где он в понедельник днем опустился ниже отметки 90 рублей, теряя более трех процентов.

В Центробанке называют ключевыми причинами роста курса рубля в 2025 году жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) вкупе с улучшением геополитической ситуации.