Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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К 18:00 мск курс доллара снизился на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 80,18 рубля. За несколько минут до этого он упал до 79,999 рубля — минимального значения с 21 апреля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года, юань стал главным ориентиром для рубля. Торги китайской валютой проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В эти часы можно рассчитать курс доллара через кросс-курс доллар-юань на Форексе и курс юань-рубль на Московской бирже. Этот кросс-курс служит основным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

Утром 12 мая стоимость доллара к мировым валютам выросла минимум на 1% после того, как США и Китай объявили о договоренности взаимно снизить пошлины.

6 мая кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что летом курс доллара может опуститься до 70 рублей, евро — до 85 рублей.