Биткоину предрекли рост до 130 тысяч долларов

Курс биткоина в 2025 году может обновить исторический максимум и достигнуть 120-130 тысяч долларов. Такой прогноз в беседе с «Известиями» сделали опрошенные эксперты.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев отметил, что в последнее время биткоин все чаще рассматривается в качестве альтернативы золоту — защитного актива «в условиях глобальной нестабильности, санкционного давления и торговых ограничений».

«Это особенно заметно на фоне нестабильных рынков и роста геополитических рисков», — добавил Астафьев.

Кроме того, по его словам, на рынок криптовалют вернулась ликвидность. В частности, эксперт указал на рост показателей денежной массы М2 и их выход на новые исторические максимумы, в которых особенно активен Китай.

Говоря о курсе биткоина на конец мая — начало июня, независимый экономист Андрей Бархота выразил уверенность, что он не претерпит больших изменений и будет находиться в районе 95-115 тысяч долларов. Основное влияние на криптовалюту в этот период будут оказывать вспышки нестабильности в мире, в том числе эскалация конфликта между Индией и Пакистаном, подчеркнул он.

При этом в случае позитивного развития событий, по мнению директора по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаила Смирнова, в 2025 году биткоин может вырасти до 120-130 тысяч долларов или даже 155 тысяч долларов при реализации наиболее оптимистичного прогноза.

Ранее курс биткоина превысил отметку в 105 тысяч долларов впервые с 31 января.