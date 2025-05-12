Названы продукты, которые могут подешеветь в РФ в 2025 году

До конца 2025 году в России могут подешеветь картофель, мясо и сливочное масло. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, больше всего упадет в цене картофель, который к осени может стоить в 1,5-2,5 раза меньше от текущей стоимости. Однако все будет зависеть от урожая, отметил Балынин.

Также к осени подешевеют свекла и капуста — на 20-30% и лук — на 25-40%.

«Высоки шансы на значительные темпы снижения цен на куриные яйца: они могут нас приятно удивить и составить 10-20% по итогам 2025 года. Также примерно на 5-7% в 2025 году могут подешеветь мясо кур и гречка: по ним удалось очень хорошо отладить производство и потребители в настоящее время обеспечены качественной продукцией по доступным ценам», — добавил эксперт.

Кроме того в 2025 году может подешеветь на 3-5% сливочное масло. Балынин связывает такой сценарий с ускоренно восходящей динамикой цен на него, которая наблюдалась в 2024 году.