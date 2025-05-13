В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом новых регионов.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России", - говорится в письме.

Парламентарий предложил производить замену денежных знаков постепенно.

Гусев отметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей изображена карта России без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян", - подчеркнул депутат.

По его словам, с учетом загруженности ЦБ старый дизайн купюры нужно просто доработать и менять банкноты по мере их износа.

"Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат", - добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что Банк России начал разработку обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей.

"В планах на следующий год - 50 и 10 рублей", - отметил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

Он отметил, что сроки выпуска новых банкнот были сдвинуты из-за изменения подхода к обновлению купюр.