В выгодности сделки США и Украины по минералам усомнились

Заключенная между США и Украиной сделка по минералам не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых в республике по крайней мере в течение десятилетия, ожидать какой-либо выгоды от соглашения Вашингтону следует как минимум после 2035 года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

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На отсутствие краткосрочной выгоды от достигнутого соглашения, в частности, обратил внимание экс-глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Эрик Расмуссен. По его мнению, заключенная сделка не принесет Вашингтону прибыли в ближайшие 10-15 лет. Кроме того, соглашение потребует огромных инвестиций частного бизнеса для запуска проектов на территории Украины.

Глава консультативной группы по горнодобывающей промышленности компании Clareo Питер Брайант, в свою очередь, считает, что на одну только разработку полезных ископаемых на украинских шахтах потребуется минимум десять лет. Кроме того, в среднесрочной перспективе сохранятся логистические риски, полагает аналитик.

«Сделка (Вашингтона и Киева по минералам — прим. «Ленты.ру») мало что решает в снижении рисков в цепочке поставок в течение следующего десятилетия», — резюмировал Брайант.

Дополнительными барьерами для реализации американо-украинского «инвестиционного фонда реконструкции» эксперты назвали продолжающиеся обстрелы основных украинских регионов, где сосредоточены основные залежи редкоземельных металлов и полезных ископаемых, а также разрозненные геологические данные, серьезно поврежденную инфраструктуру и потенциальную коррупцию при разработке перспективных месторождений. В итоге двусторонняя добыча минералов на шахтах республики, созданных в соответствии со сделкой, начнется не раньше 2040 года, считают опрошенные аналитики.

В первой половине мая 2025 года сделка по полезным ископаемым с США получила одобрение большинства депутатов Верховной рады. Вскоре после этого соответствующий закон подписал президент республики Владимир Зеленский. В тексте документа подчеркивается, что сделка распространяется на территорию Украины в границах 1991 года.

Согласно основным положениям соглашения, США получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ. В рамках сделки будет создан специальный Фонд реконструкции, куда будут перечисляться денежные средства для погашения задолженности перед Вашингтоном за оказанную военную поддержку. По оценке замглавы украинского министерства экономики Тараса Качки, отчисления Киева от лицензий на добычу ископаемых в инвестфонд составят порядка 24-48 миллионов долларов в год.