Доходы России от вывоза товаров заметно упали

По итогам первого квартала 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от вывоза товаров иностранным покупателям сократились в общей сложности почти на семь миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

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За отчетный период совокупные доходы отечественных экспортеров от продаж товаров за рубеж упали на 6,9 миллиарда долларов и составили 94,9 миллиарда. Импорт остался на уровне января-марта 2024 года — 63,1 миллиарда долларов.

На этом фоне положительное сальдо (разница между стоимостью экспорта и импорта) внешней торговли РФ снизилось на 17,83 процента год к году, до 31,8 миллиарда долларов. Суммарный же товарооборот за это время сократился на 4,18 процента и составил 158 миллиардов.

Наращиванию экспортных доходов во многом мешают масштабные западные санкции против различных секторов российской экономики, включая финансовый и энергетический. Дополнительным барьером служат трудности с трансграничной оплатой товаров. Подавляющая часть внешнеторговых операций РФ по-прежнему завязана на Китае. В январе-октябре 2024 года на долю КНР пришлась почти треть всего российского товарооборота — около 197 из 584 миллиарда долларов. В тройку крупнейших торговых партнеров РФ также вошли Индия и Турция.