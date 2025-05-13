Мировые биржевые индексы восстановились после обвала

Индексы основных национальных бирж восстановились после падения в апреле, вызванного введенными президентом США Дональдом Трампом пошлинами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Восстановление происходит после того, как США и Китай по итогам переговоров в Женеве 10-11 мая договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней, в течение которых стороны продолжат переговоры для улаживания разночтений в торговой политике. Подробности договоренности стали известны в понедельник, во вторник "десятки биржевых индексов" растут, реагируя на это развитие событий.

В частности, американский индекс S&P 500 на 3,1% превысил уровень до апрельского падения. Восстановились биржи Китая, Канады и Гонконга, которые больше всего пострадали от торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. При этом основные индексы Великобритании и Франции находятся в шаге от полного восстановления, уточняет агентство.