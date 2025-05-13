Президент России Владимир Путин заявил, что РФ следует совершить «мягкую посадку» в экономике. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер сделал ряд заявлений по текущей экономической повестке в ходе встречи с представителями российского бизнеса — руководителями «Деловой России» в Кремле.

Президент отметил, что высокая инфляция является одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ.

«Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», — уточнил Путин.

Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против РФ

Глава государства заметил также, что в кабмине постоянно идут дискуссии об НДС. Он добавил, что нужна тонкая работа по отраслям.