Путин пожаловался на иностранных жуликов среди фермеров
Все западные сельхозпроизводители «жульничают» при работе на чужих для себя рынках. Об этом на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Он пояснил, что эти компании получают огромные скрытые субсидии от правительств, хотя до этого подписывают запрещающие такую практику документы в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
Все это создает для западных компаниях преференции, именно поэтому в конце 2010-х годов, объяснил Путин, российский аграрный сектор попросил закрыть им доступ в страну.
В ходе той же встречи глава государства рассказал о крупном иностранном бизнесе, ушедшем из России после 2022 года, но выходящем на него с просьбами о возвращении. Примеры таких компаний Путин не назвал, но пообещал, что власти будут оценивать целесообразность их возвращения с практической точки зрения.