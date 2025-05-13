Путин отметил улыбку Набиуллиной

Президент России Владимир Путин отметил улыбку председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» к мероприятию по видеосвязи подключилась и Набиуллина. В какой-то момент Путин заметил, что глава Центрального банка России улыбается. По его словам, это означает, что «все хорошо».

«Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение», — заявил он.

Ранее Путин назвал придурками некоторых лидеров стран Запада.