Путин порадовался хорошему настроению Набиуллиной

Президент России Владимир Путин отметил хорошее настроение главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной во время встречи с представителями общественной организации «Деловая Россия». Путин интерпретировал улыбку Набиуллиной как признак благоприятной экономической ситуации в стране.

На мероприятии президент уточнил у собравшихся, присутствует ли представитель Центрального банка, на что Набиуллина ответила утвердительно, появившись на экране с улыбкой. «Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение», — сказал президент. Трансляция мероприятия проходила на телеканале «Россия-24».

Ранее Владимир Путин отмечал постепенное улучшение ситуации с инфляцией в России, подчеркивая, что этот вопрос регулярно обсуждается на высшем уровне. В начале года инфляция в стране достигла 10% за три недели января, однако эксперты прогнозируют устойчивое снижение показателя во втором полугодии 2025 года.