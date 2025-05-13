Путин чуть не выругался, говоря о мошенниках на Кубани

Президент России Владимир Путин чуть не выругался, говоря о мошеннических махинациях с вином на Кубани. Его слова приводит ТАСС.

На встрече президента с членами «Деловой России», которая состоялась сегодня, 13 мая, зашла речь о проблеме контрафакта в РФ. На этом фоне Путин вспомнил существовавшей раньше на Кубани практике, когда там разливали вино из импортного сусла и именовали его «отечественным».

«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое … кубанское вино?!» — воскликнул на встрече президент РФ.

После этого Путин отметил, что в настоящее время контрафакт в стране приобретает «сложные формы», призвав оперативно бороться с ними.