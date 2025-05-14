Послы стран Европейского союза согласовали очередной, уже 17-й пакет санкций против России.

Об этом пишет AFP со ссылкой на дипломатов.

«ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России», — говорится в сообщении.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая.

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова после этого заявления назвала Каллас «пакетчицей».