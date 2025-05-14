Новый газовый союз: Россия и Китай готовят крупную сделку

В ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву был поднят вопрос поставок 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири - 2», строительство которого позволит двум странам выйти на новый уровень партнерства. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас Россия осуществляет поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность системы транспортировки газа доходит до 38 млрд куб. м. О проекте второго газопровода в Китай, который пройдет через территорию Монголии, заговорили еще десять лет назад. К 2021 году был определен не только маршрут трубы протяженностью более 960 километров, но и подготовлено технико-экономическое обоснование проекта и старта стройки ждали в 2024 году, но контракт пока не подписан.

Самым сложным стало согласование формулы ценообразования. При этом заявление об ускорении реализации проекта «Силы Сибири – 2» после встречи в Москве российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина означает, что стороны близки к тому, чтобы пойти навстречу друг другу по цене, отмечает агентство.

Можно ожидать подписания соглашения как на Петербургском экономическом форуме летом, так и осенью — во время визита президента России в Китай. И заключение нового контракта будет означать еще большее сближение Пекина с Москвы в противовес западной коалиции.

Новый газопровод будет иметь важное значение как для России с точки зрения восстановления объемов поставок газа и доходов в бюджет, так и для Китая, обеспечивая бесперебойные поставки энергоносителей, которые не зависят от позиции США, отмечает издание.

«Переключение на Китай полностью не перекроет европейские потери, однако поможет «Газпрому» вернуть значительные объемы экспорта газа. Через десять лет Россия может поставлять в Китай порядка ста миллиардов кубометров газа только по трубопроводной инфраструктуре. (…) «Газпром» может дополнительно получить более одного триллиона рублей годовой выручки от продажи в Китай, если предположить, что цена будет 250 долларов за тысячу кубометров (а курс рубля 90 за доллар)», - отмечается в статье.

При этом для Китая реализация проекта станет залогом надежности и безопасности. Сейчас морские поставки СПГ с юга в Китай идут через Малаккский пролив и США «могут одним щелчком пальцев» перекрыть их, устроив стране энергетический голод.

«При этом нет сомнений, что США не оставят в покое Китай. Даже текущее обоюдное снижение пошлин США и Китаем на 90 дней не означает отказа от долгоиграющей цели Вашингтона по ослаблению Пекина», - констатирует издание.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении Китая в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозят пошлины на импорт в США в размере до 245%.

12 мая США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о заключении временного перемирия в торговой войне и взаимном снижении тарифов на 90 дней, чтобы «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий». Соглашение начнет действовать с 14 мая. США снизят торговые пошлины на большую часть китайского импорта с 145 до 30%. При этом тарифы Китая на американские товары будут снижены с 125 до 10%.