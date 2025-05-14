В правительстве РФ оценили розничные цены на топливо

Кабмин назвал розничные цены на топливо в России стабильными
Розничные цены на топливо в России стабильны, внутренний рынок полностью обеспечен, сообщило правительство РФ по итогам проведенного вице-премьером РФ Александром Новаком заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.
"По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом", - говорится в сообщении.
Кабмин отмечает, что поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании ведутся по плану, все заявки аграриев удовлетворяются.