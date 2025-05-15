Когда ЦБ запустит цикл снижения ключевой ставки: мнение аналитика

Банк России начнет снижать ключевую ставку в июле 2025 года, после того как убедится в устойчивости тренда на замедление инфляции, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Инфляция в России с 6 по 12 мая ускорилась с 0,03%, до 0,06%, но значения все равно являются очень низкими и указывают на стабилизацию дезинфляционного тренда, отметил Чернов. Годовые данные также замедлились, что, по мнению аналитика, подтверждает прохождение пика инфляции в апреле. При этом в июне ЦБ не решится понизить ключевую ставку, поскольку ему потребуется время убедиться, что инфляция замедляется устойчиво, уверен он.

«Мы считаем, что ЦБ РФ запустит цикл снижения ключевой ставки рефинансирования летом 2025 года, так как обычно в мае и июне инфляция замедляется благодаря сезонным факторам, и регулятору необходимо убедиться в устойчивости этого тренда. Поэтому на июньском заседании ЦБ, скорее всего, даст только "голубиный" сигнал о вероятном снижении ставки, а в июле уже можно ожидать активных действий», — спрогнозировал аналитик.

У Банка России «не будет выбора», кроме как снизить ключевую ставку до 15–16% к концу 2025 года, ранее заявил основатель компании «Антанта капитал» Евгений Коган в кулуарах Всероссийского финансового форума «Финмаркет-2025» в Екатеринбурге.