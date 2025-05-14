Эксперт ответил на вопрос о влиянии новых санкций ЕС на экспорт российской нефти
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал утверждение в Европе очередного пакета антироссийских санкций, который включает ограничения в отношении танкеров, а также ответил на вопрос о влиянии новых санкций на экспорт российской нефти.
Ранее Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что он включает ограничения в отношении 189 танкеров, перевозящих российскую нефть под флагами различных государств.
Сами по себе эти ограничения вряд ли на что-то повлияют, поскольку большинство танкеров, которые подпадают под европейские санкции, значатся и в ранее принятых американских санкциях. Речь идет о том пакете, который еще 10 января «на прощание» принимал [экс-президент США] Джо Байден. Там тоже значилось порядка 170 танкеров. Кроме того, нужно отметить, что санкции США носят экстерриториальный характер. Так что получается, что давление на эти танкеры уже было оказано, а европейские санкции не создадут для них ничего нового. В европейские порты эти танкеры и так уже не заходят, поскольку это было запрещено еще в 2022 году. Они не обслуживаются в портах Европы, их не обслуживают европейские страховые компании, они игнорируют потолок цен, поэтому их и называют танкерами «теневого флота». Таким образом, новые европейские санкции сами по себе им не страшны.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
При этом 17-й пакет санкций ЕС можно рассматривать как попытку подготовить почву для введения более жестких ограничений в отношении российского нефтяного сектора, добавил специалист.
«Европейцы говорят о том, что в случае провала переговоров в Стамбуле в отношении России будут введены более жесткие санкции, в том числе в отношении российской нефти. При этом здесь они пытаются заручиться поддержкой США. Так что, согласно одному из сценариев, Европа и США могут попытаться перекрыть нам заход судов в Балтийское море, то есть не пропускать их через Датские проливы. Они могут сказать, что попавшие под санкции танкеры не будут пропускаться в Балтийское море. Таким образом они попытаются ограничить возможность РФ экспортировать нефть через Балтику. И тогда мы не сможем оперативно перекинуть все объемы экспортируемой через Балтику нефти на другие маршруты. Получается, что будет сокращение экспорта, значит, и сокращение доходов. По крайней мере, именно на это рассчитывают европейцы», - сказал он.
В реальности европейцам будет сложно реализовать свой план в отношении поставок российской нефти, почеркнул Юшков.
«Если мы сократим экспорт, то это повлияет на цены. Получится, что та нефть, которую мы все равно будем экспортировать, подорожает. Тем не менее готовящийся в Европе сценарий уже просматривается, и к нему надо быть готовым», - отметил эксперт.
Юшков добавил, что в новом пакете европейских санкций значится множество танкеров, поскольку это позволяет создать эффект солидности.
«Плюс к тому там перечислены характеристики судов, их страховые компании, там указаны компании-собственники танкеров, указано, под каким флагом они ходят, и так далее. И всем этим хотят показать, что было введено множество ограничений. Санкционный пакет выглядит огромным, но на практике он ни к чему не приведет. Однако если рассматривать все происходящее как элемент подготовки к попыткам перекрыть РФ Балтийское море для экспорта нефти, то будет прослеживаться определенная нотка угрозы. Вместе с американцами у европейцев может хватить смелости сделать это. Но пока принятый в Европе пакет санкций не приведет ни к какому сокращению уровня экспорта российской нефти», - заключил эксперт.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.