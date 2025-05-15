В России ввели в эксплуатацию первое нефтехранилище

Первое в России подземное нефтехранилище уже может эксплуатироваться, находится оно в Красноярском крае. Об этом заявила начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева, передает «Интерфакс».

По словам Ерофеевой, раньше нефтехранилищ на территории страны не было. Однако, как уточнила чиновница, сегодня они понадобились с учетом последних событий, а также в связи с отсутствием инфраструктуры в арктической зоне в ряде регионов.

На сегодняшний день планируется, что нефть в них будет размещаться, чтобы не сжигать ее в период опытно-промышленных работ. Отмечается, что первые предложения о создании подземных нефтехранилищ прозвучали в 2020 году, когда в период коронавируса снизился спрос и цены на нефть.

Ранее сообщалось, что российские нефтегазовые доходы снизятся в мае на треть по сравнению с уровнями годичной давности, до 0,52 триллиона рублей или примерно 6,5 миллиарда долларов.