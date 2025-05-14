В США назвали причину, по которой Трамп согласился снизить пошлины

Президент США Дональд Трамп был вынужден смягчить пошлины в связи с тем, что заоблачные тарифные ставки вредили его избирателям — «синим воротничкам». Об этом пишут обозреватели Натали Эллисон и Джефф Стайн в статье для The Washington Post.

В первые недели после введения тарифов президент убеждал граждан США, что пошлины против ЕС, КНР вернут рабочие места в США, пояснили авторы статьи.

Вместе с тем, к концу апреля всё больше «синих воротничков» (включая грузчиков и дальнобойщиков), которых Трамп считает частью своего электората, стали предупреждать политика о последствиях почти полного прекращения торговли с Китаем, уточнили обозреватели.

Министр финансов Скотт Бессент, глава администрации Сьюзан Уайлс также настаивали во время заседаний, что без снижения пошлин пострадают избиратели Трампа.

Таким образом, давление со стороны общественности и чиновников вынудило президента пойти на компромисс, привело к заключению на днях в Женеве частичного соглашения о снижении пошлин между Пекином и Вашингтоном, отметили Эллисон и Стайн.

Ранее сообщалось, что с 20 января 2025 года Трамп вводил новые тарифы (или менял старые) свыше 50 раз.