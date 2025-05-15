Продажи презервативов в России падают

В России фиксируется снижение спроса на противозачаточные средства различных типов — упали продажи как презервативов, так и гормональных таблеток и препаратов для экстренной контрацепции. Единого ответа на вопрос «Почему?» пока не существует, версий — несколько. Наиболее оптимистичная — всё больше людей задумываются о пополнении семьи. Пессимистичная — у людей попросту не хватает денег, и они вынуждены экономить и на этой сфере жизни тоже. И, наконец, еще вариант — люди стали меньше заниматься сексом из-за высокого уровня стресса.

Если в прошлом году продажи различных средств контрацепции, включая таблетки и презервативы, устойчиво росли, то в первом квартале текущего года эксперты говорят об их снижении. Данные аналитической компании DSM Group свидетельствуют о снижении в упаковках — за 4 месяца 2025 года продано всего 10,1 млн упаковок, что на 12% меньше продаж аналогичного периода 2024 года. При этом если продажи комплексных оральных контрацептивов (КОК) снизились на 9% (до 4,8 млн. упаковок), то презервативов — на 12% (4,2 млн. штук).

И то, что в денежном выражении объемы продаж остались фактически прежними указыает на существенный рост цен на эти средства. Аптечники также подтверждают рост среднего чека на средства контрацепции на 9% (в среднем 1880 руб.), а на презервативы — на 16% (в среднем 540 рублей). Некоторые эксперты говорят о еще более высоком росте: КОК — на 25%, презервативы – в 1,5 раза.

Снизились даже продажи средств экстренной контрацепции (их применяют после незащищенного секса) – на 7% в натуральном выражении или на 531 тысячу упаковок. Это следует из отчета другой аналитической компании – RNC Pharma. По некоторым позициям продажи снизились вдвое.

Как рассказала «МК» коммерческий директор Ассоциации новых независимых аптек Виктория Лесникова, в 2025 году действительно наблюдается заметное снижение продаж контрацептивов в аптечных сетях. Это связано с несколькими ключевыми факторами:

— Прежде всего нужно отметить общее сокращение числа женщин репродуктивного возраста из-за демографического провала 1990–2000-х. При этом молодое поколение (Z и Alpha) менее активно в сексуальной жизни по сравнению с предыдущими поколениями, что подтверждают социологические исследования. Еще один немаловажный фактор – увеличился спрос на долгосрочные методы (ВМС, импланты), которые приобретаются через клиники, а не в аптеках. К тому же из-за роста цен на лекарства часть потребителей перешла на более дешевые аналоги контрацепции (типа прерванного полового акта) или отказалась от регулярной покупки оральных контрацептивов. Нужно также отметить, что усилился тренд на «сознательное родительство» – некоторые пары отказываются от контрацепции осознанно, планируя детей. Ну и, разумеется, аптечные сети теряют часть рынка из-за онлайн-аптек, маркетплейсов и супермаркетов, где контрацептивы часто дешевле.

Некоторые эксперты также отмечают тот факт, что россияне стали гораздо реже заниматься сексом в связи с ростом тревожности и стресса в обществе, о чем говорит постоянный рост продаж антидепрессантов.