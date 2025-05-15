США готовят крупнейшее послабление банковских требований

Американские регуляторы готовятся к существенному смягчению требований к капиталу банков — шагу, который может стать самым масштабным дерегуляционным решением за последние десять лет. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Речь идёт об изменении правил расчёта дополнительного коэффициента левериджа (SLR), введённого в 2014 году после мирового финансового кризиса. Этот норматив обязывает системно значимые банки держать определённый уровень высококачественного капитала по отношению ко всем активам, включая кредиты и внебалансовые инструменты, такие как деривативы.

Ожидается, что соответствующее предложение будет представлено в ближайшие месяцы, а к лету — опубликованы конкретные реформы. Ослабление требований активно поддерживается представителями банковской отрасли, которые давно выступают против SLR, утверждая, что правило чрезмерно ограничивает способность банков эффективно участвовать в рынке госдолга США объёмом $29 трлн.

По словам главы Bank Policy Institute Грега Баера, нынешние нормы «наказывают» банки за хранение даже низкорисковых активов, таких как казначейские облигации, что ослабляет ликвидность в критические моменты.

Инициатива совпадает с общим курсом администрации Трампа на дерегуляцию, затрагивающую не только финансовый сектор, но и, например, экологические и отчетные стандарты. Однако критики считают, что в условиях текущей экономической неопределенности и рыночной волатильности подобное послабление несвоевременно.

«Учитывая роль доллара, глобальные риски и текущее состояние экономики, сейчас совсем не время снижать капиталовые стандарты», — считает Николас Верон, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

Тем не менее поддержка реформы звучит на самом высоком уровне. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что изменение SLR — «высокий приоритет» для ведомств. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также признал необходимость пересмотра структуры казначейского рынка, назвав регулировку SLR одним из возможных решений.

Сейчас восемь крупнейших банков США обязаны удерживать уровень капитала первого уровня (Tier 1) не ниже 5% от общего левериджа. В других странах требования ниже: для крупнейших европейских, китайских, канадских и японских банков они составляют от 3,5% до 4,25%.