В Финляндии анонсировали 18-й пакет санкций ЕС против России

ЕС готовит 18-й пакет экономических ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

Соответствующее заявление сделала глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет ТАСС.

«Я считаю, что 17-й пакет (санкций), который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», — поделилась подробностями финский министр.

Ранее послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации. До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что, согласно планам Еврокомиссии, новый пакет антироссийских санкций будет принят к 20 мая.

Предыдущий, 16-й пакет ограничительных мер против России в Евросоюзе утвердили 19 февраля. Он предполагал, в частности, запрет на импорт первичного алюминия из РФ и внесение в санкционный список 73 новых судов российского «теневого флота».