Трамп: Индия предложила США сделку

Индия предложила США соглашение о беспошлинной торговле между двумя странами.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Они (правительство Индии - прим. ТАСС) предложили нам сделку, по условиям которой они готовы в буквальном смысле не взимать с нас плату", - сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

Хозяин Белого дома также призвал гендиректора корпорации Apple Тима Кука перестать строить заводы в Индии и перенести производство в США.

"Мы годами мирились со всеми заводами, которые вы построили в Китае. <...> Мы не заинтересованы в том, чтобы вы строили [заводы] в Индии", - подчеркнул президент США.

США с 12 марта повысили тарифы в 25% на экспорт стали и алюминия без предварительных консультаций с Индией. В ответ на индийский запрос Вашингтон сообщил, что данная мера по регулированию экспорта этих изделий была предпринята в целях "защиты национальной безопасности США".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и Индия окончательно урегулировали условия торговли товарами на переговорах о заключении нового соглашения, которое должно расширить объемы двусторонней торговли, а также их интеграцию в цепочки поставок.

США и Индия начали обсуждать заключение двустороннего торгового соглашения после визита в США индийского премьера Нарендры Моди в начале февраля. США являются крупнейшим торговым партнером республики. Двусторонняя торговля достигла $129 млрд в 2024 году с профицитом в $45,7 млрд в пользу Индии.