Объем продаж в онлайн-торговле резко упал из-за сбоев в интернете

Объем продаж в онлайн-торговле сократился вдвое из-за сбоев в интернете на прошлой неделе. Как сообщают «Известия», об этом заявили аналитики компании АТОЛ, которые исследовали обезличенные данные продаж.

По их информации, с 5 по 11 мая объем онлайн продаж по основным категориям составил около 11,1 млрд рублей. При этом количество выбитых чеков упало в 2,3 раза по сравнению с неделей с 28 апреля по 4 мая.

Наибольшее падение отмечалось в категории «Обувь» — продажи сократились в 2,5 раза. Также ощутимые потери понесли магазины в категориях «Электроника», «Дом и сад», «Красота и гигиена» — в них продажи упали в 2,3 раза.

Напомним, что 5 мая в работе операторов связи произошли сбои — пользователи жаловались на работу «Билайна», «Теле2», «Мегафона», «МТС» и других операторов. Главным образом с проблемами столкнулись москвичи. В «Билайне» отмечали, что мобильная связь начала работать с перерывами по независящим от операторов причинам.