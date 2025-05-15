Стало известно о новом санкционном ударе Европы по России

Комитет по внешней торговле Европейского парламента (ЕП) утвердил повышение пошлин на российские и белорусские удобрения. О новом санкционном ударе Евросоюза (ЕС) по РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕП.

Ограничения затронут не только удобрения, но и другие виды сельскохозяйственной продукции из вышеуказанных стран.

«Да, это так», — резюмировал собеседник агентства.

Инициатором предложения повысить импортные пошлины ЕС на российские и белорусские удобрения выступила Еврокомиссия (ЕК). Ее представители внесли еще в конце января этого года. Затем оно попало на рассмотрение в профильный комитет ЕП. Окончательное утверждение этого предложения намечено на 21 мая 2025 года.