Оценено возможное влияние переговоров в Стамбуле на курс рубля

В случае неблагоприятного развития событий на переговорах представителей РФ и Украины в Стамбуле курс российской валюты может существенно ослабнуть. Если же по итогам контактов появятся конструктивные сигналы, доллар может снизиться до уровней 76-78 рублей. Такую оценку перспектив курсовой динамики дал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с комментарием которого ознакомилась «Лента.ру».

По словам специалиста, если неопределенность усилится, то доллар может вернуться к диапазону 86-88 рублей, а при наиболее неблагоприятном сценарии, подразумевающем в том числе усиление санкционного режима, допускается откат и до 90-100 рублей за единицу американской валюты.

«Отсутствие ощутимых результатов или, тем более, срыв диалога являются факторами риска», — констатировал эксперт.

В то же время дальнейшему росту курса рубля будет способствовать появление данных о сближении позиций сторон или дорожной карты по деэскалации конфликта, считает Чернов.

Российский фондовый рынок 15 мая отреагировал падением на ситуацию вокруг состава делегаций Москвы и Киева, а также на неопределенность по поводу начала переговоров. Индекс Мосбиржи снижался более чем на 3,2 процента.