Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы с 7 мая

Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии опускался ниже 2 800 пунктов впервые с 7 мая 2025 года, долларовый индекс РТС - ниже 1 100 пунктов также впервые с 7 мая, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:22 мск, индекс РТС снижался на 1,26% - до 1 099,96 пункта. Индекс Мосбиржи снижался на 1,52% - до 2 796,83 пункта, свидетельствуют данные торгов на 15:24 мск.

К 15:34 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 810,83 пункта (-1,03%), индекс РТС также снижался на 1,03% - до 1 102,52 пункта.