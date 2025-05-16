Минфин Франции разблокировал счета Русского дома в Париже

Министерство экономики и финансов Франции разблокировало счет Русского дома в Париже. Об этом сообщают «Известия».

Однако на данный момент, как уточняет издание, разрешено проводить только «жизнеобеспечивающие» платежи.

Отмечается, что представители центра направляют обращения в санкционный отдел Минфина страны с просьбой разблокировать счет полностью.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетовал на «пустой стул» для президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.