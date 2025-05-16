Богаче Елизаветы II: подсчитано резко выросшее богатство Карла III

Состояние британского короля Карла III подскочило на 30 миллионов фунтов стерлингов до 640 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его на 140 миллионов фунтов богаче Бекхэмов и в два раза богаче покойной королевы Елизаветы Второй.

За последний год личное состояние короля выросло на 30 миллионов фунтов стерлингов и составило 640 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail. 76-летний монарх, взошедший на престол в 2022 году, занимает 238-е место в списке 350 самых богатых людей и семей Великобритании, поднявшись на 20 позиций с 258-го в 2024 году, согласно списку богачей Sunday Times Rich List.

Монарх на 140 миллионов фунтов богаче Дэвида и Виктории Бекхэм, которые, как говорят, стоят 500 миллионов фунтов, а бывший капитан сборной Англии Бекхэм считается самой богатой спортивной звездой Британии.

В 2022 году состояние покойной королевы Великобритании оценивалось в 370 миллионов фунтов стерлингов, а состояние нынешнего британского монарха сейчас оценивается на 270 миллионов фунтов стерлингов больше, чем состояние его матери, и в 2025 году оно выросло с 610 миллионов фунтов стерлингов до 640 миллионов фунтов стерлингов.

Нынешний король Карл III был самым продолжительным принцем Уэльским в истории - с 1958 по 2022 год. Будучи наследником престола, Чарльз получал частный доход в размере до 23 миллионов фунтов стерлингов в год от владения герцогством Корнуолл, которое теперь унаследовал принц Уильям.

Резкий скачок в его богатстве привел к тому, что состояние короля сравнялось с состоянием бывшего премьер-министра Риши Сунака и его жены Акшаты Мурти, а у Бекхэмов осталось 140 миллионов фунтов стерлингов.

Король Карл III запретил использовать во дворце влажные салфетки и свечи

Газета сообщает, что 76-летний монарх, который в прошлом году столкнулся с трудностями, поскольку продолжает проходить курс лечения от рака, извлек основную часть своего состояния из инвестиционного портфеля, унаследованного им от покойной матери. Его личные поместья Сандрингем в Норфолке и Балморал в Абердиншире, принадлежавшие королеве, являются частью его финансового состояния, пишет Daily Mail.

При оценке состояния монарха The Sunday Times учитывает только личные активы. Сюда не входят поместье Короны, которое получило высокую прибыль благодаря сделкам с ветряными электростанциями, поместье герцогства Ланкастер, а также королевские драгоценности, которые находятся в доверительном управлении короля от имени нации.

Личное состояние Риши Сунака и его жену Акшаты Мурти сократилось на 11 миллионов фунтов стерлингов с 651 миллиона до 640 миллионов фунтов стерлингов. Покинув Даунинг-стрит, бывший премьер-министр устроился на неполный рабочий день в Стэнфордский университет и присоединился к Вашингтонскому бюро ораторов, а пара основала благотворительную организацию для решения проблем со счетом в Великобритании.

Король Карл использовал деньги, полученные от герцогства Корнуолл, на неофициальные расходы для себя и своей семьи, а также на официальные расходы на содержание личного персонала, своего офиса и официальных резиденций.

В пятницу был опубликован ежегодный "богатый список" новостного издания, который будет включен в 76-страничный специальный выпуск воскресного издания, пишет Daily Mail. В нем представлены данные о богатстве 350 самых богатых людей и семей Великобритании, основанные на идентифицируемом богатстве, включая землю, недвижимость, другие активы, такие как произведения искусства и скаковые лошади, или значительные доли в компаниях, котирующихся на бирже.

В списке зафиксировано третье подряд снижение числа британских миллиардеров и самое большое сокращение их числа за всю историю. Это произошло после того, как Великобритания пережила самое большое сокращение числа миллиардеров за всю историю после недавнего ужесточения налогового законодательства, введенного канцлером Рейчел Ривз. В очередной раз Гопи Хиндуджа и его семья, которые стоят за индийским конгломератом Hinduja Group, были названы самыми богатыми британцами, несмотря на то, что их состояние сократилось с 37,2 млрд фунтов стерлингов до 35,3 млрд.

Другие известные личности, включая сэра Элтона Джона, Эндрю Ллойд-Уэббера, сэра Льюиса Хэмилтона, Дэвида и Викторию Бекхэм, а также короля, фигурируют в ежегодном списке 350 богатейших людей и семей Великобритании.

Однако число миллиардеров сократилось со 156 в этом году до 165 в 2024 году, что является самым резким снижением за 37-летнюю историю составления списка богатых людей Sunday Times.