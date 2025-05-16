Экономист Олег Сухарев в разговоре с Рамблером высказался о планах Европы ввести полное торговое эмбарго в отношении России, а также ответил на вопрос о рисках для российской экономики в случае реализации данной инициативы.

Европа рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго в отношении России в случае срыва переговоров в Стамбуле. Об этом ранее сообщила газета Politico. По данным источников издания, вопросу «резкого ужесточения санкций» против России будет посвящена встреча в Албании, в которой должны принять участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Турции, а также представители Украины. И одним из возможных вариантов будет введение «полного торгового эмбарго против России».

Эксперт отметил, что вероятность введения в Европе полного торгового эмбарго против РФ достаточно высока.

Европа всегда отличалась своим «благоразумием». Поэтому ее крен на эскалацию и обострение отношений в экономике, политике и дипломатии понятен. Также мы видим ее риторику по Украине, это воинствующая риторика обезумевших людей. Поэтому введение полного эмбарго, конечно, возможно. При этом если говорить об энергетической составляющей, то отчасти такое эмбарго уже было осуществлено. Возможно, в Европе посмотрели на ее торговый баланс с Россией и увидели, что в нем все еще преобладает сырьевая компонента, а также отчасти сельскохозяйственная продукция, и решили отгородиться от этого. Если в Европе уже покупают газ втридорога, то, полагаю, и от других элементов там смогут отказаться. Олег Сухарев Доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН

Из-за различных торговых войн в Европе уже наблюдаются «рецессионные явления», подчеркнул специалист.

«Эти рецессионные явления начали активно проявляться еще несколько лет назад, а к 2024 году они стали очевидными, однако это не остановило европейцев. При этом нужно отметить, что в условиях капитализма от рецессии в большей степени страдают широкие массы. Главным образом это касается бедного населения, а также среднего класса. А богатые люди, на которых зиждется капиталистическая власть, страдают в меньшей степени. Они не унывают и ищут возможности отыграться. На мой взгляд, этим и объясняется оголтелая политика Европы», - сказал он.

В случае введения в Европе полного торгового эмбарго российской экономике не будет нанесено серьезного урона, добавил Сухарев.

«Это вообще не станет ударом. В отношении РФ за последние годы уже были введены десятки, если не сотни ограничений. При этом торговый оборот России с Европой на общем фоне ее торговли с Китаем, с Индией, со странами СНГ и БРИКС, по существу, просто ничтожен. Он погоды не делает. Так что Россия совершенно не пострадает от подобного эмбарго, мы уже сориентировали свою логистику на другие страны», - заявил специалист.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ.