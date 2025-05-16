Сирия решила отказаться от печати денег в России

Действующие власти Сирии задумали отказаться от печати в России своей национальной валюты. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, арабская республика планирует изменить дизайн банкнот и убрать с ним портрет бывшего президента страны Башара Асада. После этого, пишет агентство, печать деньги планируется в Германии или Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Уточняется, что одна из немецких государственных, а также частная компания выразили готовность печать сирийские банкноты.

Национальную валюту Сирийской Арабской Республики (САР) печатали в России с 2012 года. Этим занималась дочерняя компания австрийского центрального банка, однако сотрудничество прекратилось после того, как Европейский Союз ввел санкции в отношении страны из-за противостояния режима Башара Асада и оппозиции.

Ранее стало известно, что бывший президент Сирии Башар Асад, готовясь уехать из страны, вывез ценности и наличные на сумму в 500 тысяч долларов.