Трамп анонсировал новую волну торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие недели начнут уведомлять страны, не заключившие с Вашингтоном торговые соглашения, о размере пошлин за ведение бизнеса на американском рынке, передает РИА Новости.

«У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт [Бессент] и Говард [Латник] начнут рассылать письма», — сказал Трамп на бизнес-встрече в Абу-Даби.

По словам политика, США будут справедливыми и сообщат, какие суммы необходимо будет платить за доступ к американскому рынку.

Отсрочка по пошлинам, введенная ранее на 90 дней, предоставлялась странам для проведения переговоров. Трамп отметил, что темпы заключения соглашений недостаточны, поэтому в отношении стран, не имеющих с США договоренностей, будут применяться стандартные пошлины (до 50%).

Подсчитана выгода США от пошлин Трампа

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт для 185 государств. Базовая ставка равнялась 10% на все импортируемые товары, но для ряда стран были установлены индивидуальные тарифы. Позднее в ЕС заявили, что пошлины США нарушают правила Всемирной торговой организации.