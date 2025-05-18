В правительстве РФ назвали условие для возвращения западных брендов

Возвращение западных компаний в РФ возможно, если потребуется повысить конкуренцию на отечественном рынке. Об этом в интервью телеканалу «Россия» сказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Мантуров подчеркнул, что российские производители прочно заняли оставленные западными компаниями ниши. Возвращение иностранных производителей возможно при определенных условиях.

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«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», — сказал Мантуров.

На этой неделе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил установить чёткие условия для возвращения иностранных компаний на отечественный рынок.