Россия и Киргизия достигли рекордного использования нацвалют в расчетах

Использование национальных валют в торговых отношениях между Россией и Киргизией достигло 92%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин приехал с официальным визитом в Бишкек, где встретился с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизской Республики Нурланбеком Тургунбек уулу.

Председатель Госдумы позитивно оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

«За прошлый год рост товарооборота составил 13,5 % и составил порядка 4,1 миллиарда долларов», — сказал Володин.

По его словам, увеличивается показателя национальных валют во взаиморасчетах: доля рубля достигла 92 %.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что «Российская Федерация является одним из важнейших партнеров Киргизской Республики.

«Выстроен высокий уровень отношений в духе союзничества и стратегического партнерства», — отметил он.

По словам спикера Жогорку Кенеша, парламентам двух стран удается поддерживать высокую динамику двустороннего диалога.

В понедельник, 19 мая, под председательством Вячеслава Володина состоится заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.