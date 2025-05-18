В Сирии заявили, что продолжают печатать свою валюту в России

ТАСС

Печать национальной валюты Сирии осуществляется российской компанией, с которой ранее был заключен контракт. Об этом сообщил Центральный банк Сирии, уточнив, что решения об изменении банкнот сирийского фунта пока не принято.

В Сирии заявили, что продолжают печатать свою валюту в России
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Согласно заявлению ЦБ, которое приводит газета Al Watan, "в рамках планов банка по обеспечению потребностей рынка в национальной валюте печать банкнот осуществляется российской компанией, с которой ранее был заключен контракт, в соответствии с утвержденными стандартами и официальными соглашениями".

"Что касается публикаций относительно изменения национальной валюты или введения новой эмиссии, мы подтверждаем, что этот вопрос все еще изучается Центральным банком Сирии и подлежит тщательной оценке, включая экономические и технические аспекты", - подчеркивается в тексте.

Ранее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Сирия планирует печатать новые купюры - без изображения бывшего президента страны Башара Асада - в ОАЭ и Германии вместо России.

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