Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении расходов

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Бюджетный комитет Палаты представителей одобрил инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов США на два триллиона долларов, сообщает канал NBC.

В США поддержали законопроект Трампа о сокращении расходов
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Бюджетный комитет Палаты представителей США одобрил законопроект президента Дональда Трампа о существенном сокращении государственных расходов, передает РИА «Новости». Документ предусматривает меры по уменьшению расходов минимум на два триллиона долларов, а также включает положения о налоговой и иммиграционной политике.

За инициативу Трампа проголосовали семнадцать законодателей, против высказались шестнадцать, еще четверо воздержались. В пакете предусмотрены масштабные изменения внутренних программ страны.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что к концу недели законопроект будет вынесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

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