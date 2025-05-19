В США поддержали законопроект Трампа о сокращении расходов

Бюджетный комитет Палаты представителей одобрил инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов США на два триллиона долларов, сообщает канал NBC.

Бюджетный комитет Палаты представителей США одобрил законопроект президента Дональда Трампа о существенном сокращении государственных расходов, передает РИА «Новости». Документ предусматривает меры по уменьшению расходов минимум на два триллиона долларов, а также включает положения о налоговой и иммиграционной политике.

За инициативу Трампа проголосовали семнадцать законодателей, против высказались шестнадцать, еще четверо воздержались. В пакете предусмотрены масштабные изменения внутренних программ страны.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что к концу недели законопроект будет вынесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.