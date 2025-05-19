Россия стала меньше торговать с Китаем

С января по апрель 2025 года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 7,5 процента. Об этом со ссылкой на торгового представителя РФ в КНР Алексея Дахновского сообщает «Коммерсантъ».

В рамках проходящего в Хабаровске Российско-Китайском форума, объем торговли двух стран сократился до 71 миллиарда долларов. В 2024 году было зафиксировано пиковое значение товарооборота в объеме почти 245 миллиардов.

«Экспорт из России в Китай сократился на 9 процентов, импорт из Китая — на 5,3 процента... Полагаю, что время бурного роста торговли осталось в прошлом. Торговля будет расти, но уже не двузначными цифрами, как это было раньше», — пояснил он.

Причина по которой страны стали меньше торговать — снижение цен на биржевые товары, высокую ставку рефинансирования российским Центробанком и замедление роста экономики КНР, которые используют российские товары, например, цветные металлы. При этом председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил, что текущая ситуация благоприятствует росту товарооборота между странами. В ближайшие два-три года он должен вырасти до 300 миллиардов долларов.

Большая часть внешнеторговых операций РФ по-прежнему завязана на Китае. В январе-октябре 2024 года на долю КНР пришлась почти треть российского товарооборота — порядка 197 из 584 миллиарда долларов. В тройку крупнейших торговых партнеров РФ также вошли Индия и Турция.

Тарифная политика президента США Дональда Трампа укрепит экономические связи между Россией и Китаем. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. РФ и КНР способны поставить новый рекорд товарооборота при сложившейся тенденции, и их сотрудничество развивается буквально во всех областях жизни, добавил он.