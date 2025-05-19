Как будет вести себя рубль на этой неделе: прогноз аналитиков

Внебиржевой курс доллара по итогам пятницы составил 81 ₽, потеряв за неделю 1,5 ₽. Официальный курс, рассчитываемый Банком России, снизился на 9 копеек, до 80,7689 ₽. Поддержку национальной валюте оказывают крупные продажи валютной выручки экспортёрами, которые покупают рубли под налоговые и дивидендные платежи, пояснил «Коммерсанту» директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков.

При этом рубль перестаёт эмоционально реагировать на геополитический фон, отмечает эксперт. По его прогнозу, на этой неделе рубль останется в диапазоне 80–83 ₽ за доллар при отсутствии внешних шоков.

«Сила рубля в значительной степени кроется в слабости спроса и импорта», — считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Эксперт также указывает на то, что внешнеполитический фон почти не влияет на российскую валюту, и факторы формирования текущего курса в основном внутренние. Его прогноз на эту неделю — 80–83 ₽ за доллар.

«Курс доллара отступает вверх от уровня 80 ₽, поскольку переговоры в Стамбуле пока не принесли быстрых результатов, при этом вероятность прогресса на них выглядит невысокой», — полагает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

По его словам, геополитическая картина продолжает влиять на рубль, с точки зрения краткосрочной динамики даже фундаментальные факторы выглядят вторично. Тем не менее глобальное ослабление доллара и стабилизация нефтяных цен остаются фактором поддержки для рубля.