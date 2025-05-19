Самые популярные автомобили Китая: Geely в лидерах

СarNewsChina публикует отчет о продажах новых легковых автомобилей в Китае за апрель. За второй месяц весны китайцы купили 1,755 миллиона новых машин, в том числе 847 тысяч кроссоверов и внедорожников, 821 тысячу седанов и хэтчбеков, а также 86 тысяч минивэнов. Абсолютным лидером по количеству реализованных экземпляров стал электрический хэтчбек Geely Geome Xingyuan, а Monjaro оказался самым популярным кроссовером.

Рейтинги опубликованы по сегментам. Так, пятерка лидеров среди SUV (кроссоверы и внедорожники) выглядит следующим образом: на первом месте Geely Xingyue L, он же Monjaro в России, с результатом 23,6 тысячи проданных машин, на втором — BYD Song Plus (20,66 тысячи штук), на третьем — Tesla Model Y (19,9 тысячи штук), на четвертом — Li L6 (16,7 тысячи штук), а на пятом — Toyota Corolla Cross (16 тысяч).

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В сегменте седанов и хэтчбеков позиции распределились так: первая досталась Geely Geome Xingyuan (36,1 тысячи штук), вторая — BYD Seagull (34 тысячи штук), третья — Wuling Hongguang Mini EV (28,99 тысячи штук), четвертая — Xiaomi SU7 (28,5 тысячи штук), а пятая — BYD Qin Plus (25,5 тысячи штук).

Наконец, среди минивэнов самым популярным в апреле стал Denza D9, который разошелся в количестве девяти тысяч экземпляров. За ним в рейтинге следует Toyota Sienna (8,24 тысячи штук), потом Voyah Dreamer (6,7 тысячи штук), Toyota Granvia (6,6 тысячи штук) и Buick GL8 (5,59 тысячи штук).

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