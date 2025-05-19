В Европе приняли жесткое решение по Украине

Евросоюз подал Украине сигнал о том, что не продлит режим беспошлинного ввоза товаров в страны ЕС, истекающий в следующем месяце. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации от агентства, Европейский союз планирует ввести пошлины на импорт товаров из Украины, а также уменьшить квоты на поставки кукурузы, сахара и мяса птицы. Польша и другие государства оказывают давление на Украину из-за того, что украинские фермеры продают свою продукцию по более низким ценам, чем это выгодно для них самих, отмечается в материале.

Помимо этого, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия столкнулись с серьезными трудностями из-за дешевого импорта из Украины. Это привело к запрету на ввоз украинского зерна и ужесточению правил транзита, пишет агентство.

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Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН, сообщил, что аграрии «ЕС не выдерживают конкуренцию с украинской полукриминальной сельхозотраслью, которая за счет коррумпированных чиновников, уклонения от налогов открыто демпингует на внешнем рынке».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщило, что Евросоюз в ближайшие несколько недель готовится существенно поднять пошлины на украинские товары.