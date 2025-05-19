Экономист прокомментировал рост инфляции в России

Экономист Никита Кричевский высказался о росте инфляции в России из-за одновременного роста тарифов и зарплат. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, попытка Банка России остановить высокой ставкой инфляционную спираль «тарифы-цены» «наслоилась на дефицит кадров, вследствие которого работодатели были вынуждены поднимать номинальные зарплаты». Как уточнил Кричевский, в настоящее время можно наблюдать не только спираль «тарифы-цены», но и классическую инфляционную спираль «зарплаты-цены».

«При этом рукотворный спад экономики не приводит к снижению номинальных зарплат. Хотя по т. н. «законам рынка», коих вообще-то нет, заявляю это ответственно, издержки, включая оплату труда должны снижаться», — написал экономист.

Он считает, что во второй половине года, после июльского повышения тарифов, оба процесса («тарифы-цены» и «зарплаты-цены») интенсифицируются.

«Добавим прогнозируемый неурожай и получим дополнительный и более существенный рост инфляции. Хотя цель — непрямое пополнение бюджета — будет достигнута. Но какой ценой?», — подчеркнул Кричевский.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, инфляция в России в апреле 2025 года составила 0,4% после 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе. За январь-апрель 2025 года потребительские цены выросли на 3,12%.