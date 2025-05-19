ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть

Европейский союз на этой неделе предложит странам «Большой семерки (G7) снизить потолок цены на доставляемую по морю российскую нефть, предположительно, до $50 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

Подробностей не приводится.

Страны «Большой семерки», Австралия и Евросоюз ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на нефть РФ при морских перевозках на уровне $60 — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Такая же мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ поставлять нефть и нефтепродукты иностранным компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации максимальной цены.

16 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции ЕС будут включать в себя меры по снижению «потолка» цен на нефть из РФ.