Ценам на природный газ предрекли рост

Цены на природный газ вырастут в 2026 году - UBS
Экспорт природного газа из США значительно увеличится в течение следующих 18 месяцев, что поможет ценам на газ вырасти к следующему году, согласно UBS.
По состоянию на 12:55 по московскому времени цены на природный газ упали на 2,6% до 3,249 доллара за миллион британских тепловых единиц, или MMBtu, что на более чем 10% ниже с начала года.
В своем последнем отчете о краткосрочном энергетическом прогнозе (STEO) Управление энергетической информации (EIA) оценило, что валовой экспорт природного газа из США достиг 23,9 миллиарда кубических футов в день (bcf/d) в апреле - 9,4 bcf/d по трубопроводу и 14,5 bcf/d в виде сжиженного природного газа (СПГ).
EIA прогнозирует, что валовой экспорт по трубопроводу достигнет 11 bcf/d к концу 2026 года, а экспорт СПГ достигнет почти 18 bcf/d, что означает увеличение валового экспорта на 5 bcf/d по сравнению с апрелем.
Два новых экспортных терминала СПГ — Plaquemines LNG Phase 2 и Golden Pass LNG — являются движущей силой прогнозируемого увеличения экспорта СПГ, отметили аналитики UBS в записке от 19 мая.
Ожидается, что Plaquemines LNG Phase 2 начнет экспорт во второй половине 2025 года, а Golden Pass LNG — в конце 2025/начале 2026 года.
"Начало работы этих объектов определит, насколько быстро рынок природного газа станет более напряженным", — заявили в UBS. "Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что в течение следующих 12 месяцев потребуется более высокая цена, чтобы обеспечить рост предложения, необходимый для размещения более высокого экспорта природного газа из США".
UBS повысил все свои прогнозы, но по сравнению с текущей кривой фьючерсов их целевые показатели относительно нейтральны в этом году.
"Но в следующем году мы ожидаем, что цены будут расти выше, что обусловлено ростом экспорта природного газа из США. Поэтому мы продолжаем видеть ценность в долгосрочных газовых контрактах, таких как те, которые заканчиваются летом 2026 года", — заявили в UBS. "С момента нашего последнего обновления по природному газу, опубликованного 24 апреля, июльский контракт на природный газ США 2026 года вырос примерно на 0,40 доллара/мбте до примерно 4,20 доллара/мбте. Мы ожидаем, что июльский контракт вырастет дальше до 4,50 доллара/мбте".