Россия инициирует спор в ВТО против ЕС

Россия инициирует спор во Всемирной торговой организации против Евросоюза по механизму трансграничного углеродного регулирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление организации.

Отмечается, что запрос от РФ был разослан членам ВТО 19 мая. В нем Россия попросила ВТО провести консультации по разрешению споров с Евросоюзом и государствами-членами в отношении «Пакета мер ЕС трансграничного углеродного регулирования» и предполагаемых экспортных субсидий в рамках схемы ЕС по торговле квотами на выбросы парниковых газов.

В организации указали, что Москва считает данные меры несовместимыми с обязательствами Евросоюза по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах, Протоколов о вступлении Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы в ВТО. Консультации дадут сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшим судебным разбирательствам.