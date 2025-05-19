ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть

Евросоюз предложит странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую нефть в рамках очередного, 18 пакета санкций, рассказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Об этом пишет Reuters.

Еврокомиссар уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе встречи министров финансов G7 в Канаде на этой неделе.

Журналисты отметили, что чиновник не посчитал нужным раскрыть, до какого уровня Брюссель желает понизить потолок цен.

По данным агентства, в настоящее время потолок цен составляет $60 за баррель.

Источник пояснил, что ЕС предложит установить потолок в $50 за баррель нефти. Он добавил, что дискуссии о том, до какого уровня следует снизить цены, проходили на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония согласовали потолок цен на нефть в декабре 2022 года. Мера была направлена на то, чтобы уменьшить доходы России от продажи энергоресурсов, ослабить страну, принудить Москву к мирным переговорам на условиях Запада.