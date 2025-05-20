В России рассказали о планах по сотрудничеству с США в Арктике

Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать в Арктике в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов.

Об этом в интервью РБК рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, Арктика является крупнейшей в мире не введенной в разработку «кладовой ценных энергетических ресурсов», а Россия и США — ведущие игроки энергетического рынка, поэтому потенциал для совместных проектов есть.